Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муслимов Абдрахман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1945
Сын: Муратов Баймурат Бикбулатович
Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Кульбановар Бикбулатовна
Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухватуллина Муратова Фаузия Бикбулатовна
Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айтмухаметова Муратова Инаука Бикбулатовна
Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович
Смерть
Неизвестно