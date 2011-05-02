Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муслимов Абдрахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1945

Сын: Муратов Баймурат Бикбулатович

Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Кульбановар Бикбулатовна

Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухватуллина Муратова Фаузия Бикбулатовна

Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айтмухаметова Муратова Инаука Бикбулатовна

Отец ребёнка: Муратов Бикбулат Муратович

Смерть
Неизвестно
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