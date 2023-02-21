Муратов Бикбулат Муратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Мурат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1945
Сын: Муратов Баймурат Бикбулатович
Мать ребёнка: Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Кульбановар Бикбулатовна
Мать ребёнка: Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно