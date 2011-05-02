Муратов Баймурат Бикбулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Баймурат Бикбулатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1945

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945

Отец: Муратов Бикбулат Муратович

Мать: Муратова Муслимова Имукамал Абдрахмановна

Рождение ребёнка
09.02.1970

Сын: Муратов Рустам Баймуратович

Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна

Рождение ребёнка
27.12.1972

Дочь: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна

Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна

Рождение ребёнка
04.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
02.05.2011
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