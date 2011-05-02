Муратов Баймурат Бикбулатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1945
Дата смерти02.05.2011
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945
Рождение ребёнка
09.02.1970
Сын: Муратов Рустам Баймуратович
Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна
Рождение ребёнка
27.12.1972
Дочь: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна
Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна
Рождение ребёнка
04.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
02.05.2011