Антипий Карпов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Карп Власов
Мать: Марина Моисеева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1832
Жена: Марфа Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраамий Антипов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836
Сын: Василий Антипов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1839
Сын: Николай Антипов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
04.11.1844
Сын: Павел Антипов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно