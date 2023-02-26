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Антипий Карпов

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Карп Власов

Мать: Марина Моисеева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1832

Жена: Марфа Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраамий Антипов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836

Сын: Василий Антипов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1839

Сын: Николай Антипов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
04.11.1844

Сын: Павел Антипов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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