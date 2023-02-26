Марфа Филиппова
Место рожденияд.Малое Шугайлова
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Филипп Семёнов
Мать: не указана
д.Малое Шугайлова
Бракосочетание
17.05.1832
Муж: Антипий Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраамий Антипов
Отец ребёнка: Антипий Карпов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836
Сын: Василий Антипов
Отец ребёнка: Антипий Карпов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1839
Сын: Николай Антипов
Отец ребёнка: Антипий Карпов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Антипова
Отец ребёнка: Антипий Карпов
Рождение ребёнка
04.11.1844
Сын: Павел Антипов
Отец ребёнка: Антипий Карпов
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно