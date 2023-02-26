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Марфа Филиппова

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Место рождения

д.Малое Шугайлова

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Филипп Семёнов

Мать: не указана

д.Малое Шугайлова
Бракосочетание
17.05.1832

Муж: Антипий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраамий Антипов

Отец ребёнка: Антипий Карпов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1836

Сын: Василий Антипов

Отец ребёнка: Антипий Карпов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1839

Сын: Николай Антипов

Отец ребёнка: Антипий Карпов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Антипова

Отец ребёнка: Антипий Карпов

Рождение ребёнка
04.11.1844

Сын: Павел Антипов

Отец ребёнка: Антипий Карпов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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