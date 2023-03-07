Кокорев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кокарев Петр Прокопьевич
Мать: Кокарева Анна Николаевна
Бракосочетание
12.02.1910 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.
Сын: Кокорев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
?.04.1914 ст.
Дочь: Кокорева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.
Дочь: Кокорева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1918
Сын: Кокорев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна
Смерть
Неизвестно