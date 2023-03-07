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Кокорев Николай Петрович

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кокарев Петр Прокопьевич

Мать: Кокарева Анна Николаевна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
12.02.1910 ст.

Жена: Кокорева Анна Александровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.

Сын: Кокорев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1914 ст.

Дочь: Кокорева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.

Дочь: Кокорева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1918

Сын: Кокорев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кокорева Анна Александровна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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