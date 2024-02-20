Марченко Сидор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Сидор Макарович

Марченко Сидор Макарович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Марченко Макар Петрович

Мать: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1828
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1861

Сын: Марченко Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Марченко Ульяна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close