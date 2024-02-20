Марченко Сидор Макарович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Марченко Макар Петрович
Мать: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1828
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1861
Сын: Марченко Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Марченко Ульяна Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука