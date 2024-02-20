Марченко Агафия
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806
Сын: Марченко Косьма Макарович
Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Марченко Даниил Макарович
Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Сын: Марченко-Мл. Иван Макарович
Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно