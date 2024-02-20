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Марченко Агафия

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803

Сын: Марченко Иван Макарович

Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Марченко Косьма Макарович

Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Марченко Сидор Макарович

Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Марченко Даниил Макарович

Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Марченко-Мл. Иван Макарович

Отец ребёнка: Марченко Макар Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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