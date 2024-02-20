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Марченко Косьма Макарович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Марченко Макар Петрович

Мать: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Марченко Иван Косьмин

Мать ребёнка: Марченко Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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