Марченко Макар Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1771
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Марченко Петр Маркович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806
Сын: Марченко Косьма Макарович
Мать ребёнка: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Марченко Даниил Макарович
Мать ребёнка: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Сын: Марченко-Мл. Иван Макарович
Мать ребёнка: Марченко Агафия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1829
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука