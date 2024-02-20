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Марченко Макар Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1771

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Марченко Петр Маркович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803

Сын: Марченко Иван Макарович

Мать ребёнка: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Марченко Косьма Макарович

Мать ребёнка: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Марченко Сидор Макарович

Мать ребёнка: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Марченко Даниил Макарович

Мать ребёнка: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Марченко-Мл. Иван Макарович

Мать ребёнка: Марченко Агафия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1829
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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