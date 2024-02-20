Марченко Алексей Сидорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Марченко Сидор Макарович
Мать: Марченко Ульяна Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
31.10.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно