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Марченко Алексей Сидорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Марченко Сидор Макарович

Мать: Марченко Ульяна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
31.10.1882

Жена: Марченко Ксения Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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