(Ершова) Агриппина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения01.07.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1824 ст.
Отец: Ершов Дмитрий Семенов
Мать: Ульяна Петрова
Бракосочетание
23.10.1842 ст.
Муж: Абрам Ефимов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1844 ст.
Сын: Иван Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Ефимов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Василий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Ефимов
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.
Сын: Константин Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Ефимов
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.
Дочь: Евдокия Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Ефимов
Смерть
Неизвестно