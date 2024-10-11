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(Ершова) Агриппина Дмитриева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1824 ст.

Отец: Ершов Дмитрий Семенов

Мать: Ульяна Петрова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
23.10.1842 ст.

Муж: Абрам Ефимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1844 ст.

Сын: Иван Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Ефимов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Василий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Ефимов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1849 ст.

Сын: Константин Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Ефимов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.

Дочь: Евдокия Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Ефимов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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