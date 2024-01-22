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Ершов Иван Дмитриев

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.09.1830 ст.

Дата смерти

01.01.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1830 ст.

Отец: Ершов Дмитрий Семенов

Мать: Ульяна Петрова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Антохина) Наталья Антонова

Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.

Дочь: (Ершова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.

Сын: Ершов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1858 ст.

Сын: Ершов Осип Иванов

Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.01.1861 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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