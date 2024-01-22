Ершов Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения07.09.1830 ст.
Дата смерти01.01.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1830 ст.
Отец: Ершов Дмитрий Семенов
Мать: Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.
Дочь: (Ершова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова
Рождение ребёнка
24.01.1855 ст.
Сын: Ершов Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова
Рождение ребёнка
29.10.1858 ст.
Сын: Ершов Осип Иванов
Мать ребёнка: Ершова (Антохина) Наталья Антонова
Смерть
01.01.1861 ст.
От чахотки