Ульяна Петрова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Петр Иванов
Мать: Акулина Федорова
Бракосочетание
16.07.1816 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.1817 ст.
Дочь: (Ершова) Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
12.03.1820 ст.
Дочь: (Ершова) Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
13.10.1821 ст.
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
01.07.1824 ст.
Дочь: (Ершова) Агриппина Дмитриева
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
20.01.1827 ст.
Дочь: (Ершова) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
07.09.1830 ст.
Сын: Ершов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Рождение ребёнка
27.04.1834 ст.
Дочь: (Ершова) Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов
Смерть
Неизвестно