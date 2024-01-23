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Ульяна Петрова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Петр Иванов

Мать: Акулина Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.07.1816 ст.

Муж: Ершов Дмитрий Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.1817 ст.

Дочь: (Ершова) Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1820 ст.

Дочь: (Ершова) Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1821 ст.

Сын: Ершов Артемий Дмитриев

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1824 ст.

Дочь: (Ершова) Агриппина Дмитриева

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1827 ст.

Дочь: (Ершова) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1830 ст.

Сын: Ершов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1834 ст.

Дочь: (Ершова) Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Семенов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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