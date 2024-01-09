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Матюхин Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918

Отец: Матюхин Матвей Сергеевич

Мать: Матюхина (Трифонова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Владимир (Помазок) Михайлович

Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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