Матюхин Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Владимир (Помазок) Михайлович
Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матюхина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно