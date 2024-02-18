Матюхина (Трифонова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.08.1902
Дочь: Матюхина Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.1904
Дочь: Матюхина Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1914
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Матюхин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.03.1916
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1918
Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич