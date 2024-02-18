Матюхина (Трифонова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Трифонова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Матюхин Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.08.1902

Дочь: Матюхина Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.1904

Дочь: Матюхина Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Матюхин Мертворожденный

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Матюхин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Матюхин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Матюхин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Матюхин Матвей Сергеевич

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