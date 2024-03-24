Борисов Владимир Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Владимир Вениаминович

Борисов Владимир Вениаминович

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Борисов Вениамин

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Борисова Евдокия Константиновна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Борисова Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Борисова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Борисова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close