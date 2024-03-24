Борисов Владимир Вениаминович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Борисов Вениамин
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Борисова Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Борисова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Борисова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Константиновна
Смерть
Неизвестно