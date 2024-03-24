Борисова Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Евдокия Константиновна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Борисов Владимир Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Борисова Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Борисова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Борисова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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