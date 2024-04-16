Клочкова (Копылова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Копылова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933

Отец: Копылов Александр Георгиевич

Мать: Копылова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1955

Дочь: Гусева Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Григорьева Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.1962

Сын: Клочков Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич

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