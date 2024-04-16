Клочкова (Копылова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1955
Дочь: Гусева Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Григорьева Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1962
Сын: Клочков Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Клочков Евгений Николаевич