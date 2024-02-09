Андреев Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983
Рождение ребёнка
30.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.06.2014
Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.10.2020
Дочь: Андреева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна