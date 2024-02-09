Андреев Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983

Отец: Андреев Владимир Ефимович

Мать: Андреева (Горохова) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
30.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.06.2014

Сын: Андреев Иван Павлович

Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.10.2020

Дочь: Андреева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

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