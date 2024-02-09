Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1985

Отец: Тюканов Сергей Николаевич

Мать: Тюканова (Прошкина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
30.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Павел Владимирович

Рождение ребёнка
21.06.2014

Сын: Андреев Иван Павлович

Отец ребёнка: Андреев Павел Владимирович

Рождение ребёнка
26.10.2020

Дочь: Андреева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Андреев Павел Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.