Васильцов Иларион Маркович Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильцов Иларион Маркович

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Васильцов Марко Аникеевич

Мать: Васильцова Марфа Семёновна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильцов Сампсон Илларионович

Мать ребёнка: Васильцова Гликерия Фёдоровна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Васильцов Исаак Иларионович

Мать ребёнка: Васильцова Гликерия Фёдоровна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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