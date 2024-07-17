Васильцов Иларион Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильцов Сампсон Илларионович
Мать ребёнка: Васильцова Гликерия Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Васильцов Исаак Иларионович
Мать ребёнка: Васильцова Гликерия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно