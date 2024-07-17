Васильцов Марко Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Васильцов Иларион Маркович
Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Васильцов Андрей Маркович
Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна
Смерть
Неизвестно