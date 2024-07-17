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Васильцов Марко Аникеевич

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Васильцов Аникей Васильевич

Мать: Васильцова Анна Герасимовна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Васильцов Иларион Маркович

Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Васильцов Андрей Маркович

Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Васильцов Антон Маркович

Мать ребёнка: Васильцова Марфа Семёновна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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