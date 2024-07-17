Васильцова Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильцова Марфа Семёновна

Васильцова Марфа Семёновна

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Семён

Мать: не указана

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Васильцов Иларион Маркович

Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Васильцов Андрей Маркович

Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Васильцов Антон Маркович

Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.