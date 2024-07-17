Васильцова Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Семён
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Васильцов Иларион Маркович
Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Васильцов Андрей Маркович
Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Васильцов Марко Аникеевич
Смерть
Неизвестно