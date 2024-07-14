Ремизова Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Иванова (Ремизова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Плаксина (Ремизова) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Спиридонова (Ремизова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Назина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1918
Сын: Ремизов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно