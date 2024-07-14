Ремизова Александра Кирилловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ремизова Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Иванова (Ремизова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Плаксина (Ремизова) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Спиридонова (Ремизова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Назина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович

Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Ремизов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ремизов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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