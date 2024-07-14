Назина Валентина Васильевна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ремизов Василий Петрович

Мать: Ремизова Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назин Юрий Павлович

Отец ребёнка: Назин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назин Павел

Рождение ребёнка
26.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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