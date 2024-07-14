Назина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назин Юрий Павлович
Отец ребёнка: Назин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назин Павел
Рождение ребёнка
26.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно