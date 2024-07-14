Спиридонова (Ремизова) Клавдия Васильевна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридонова (Ремизова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ремизов Василий Петрович

Мать: Ремизова Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1935

Дочь: Фролова (Спиридонова) Алевтина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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