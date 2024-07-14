Спиридонова (Ремизова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1935
Дочь: Фролова (Спиридонова) Алевтина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно