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Бусаревъ Иосифъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874

Отец: Бусаревъ Якимъ

Мать: Бусарева Прасковья

Александровка
Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Бусарева Гликерія

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Ступникова Агафья

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1901

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1915

Сын: Бусаревъ Георгий

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусарева Марья

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Бусарева Гликерія

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