Бусаревъ Иосифъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1874
Отец: Бусаревъ Якимъ
Мать: Бусарева Прасковья
Александровка
Бракосочетание
06.02.1894
Жена: Бусарева Гликерія
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Ступникова Агафья
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Рождение ребёнка
08.10.1901
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1915
Сын: Бусаревъ Георгий
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусарева Марья
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Бусарева Гликерія