Бусарева (Самохина) Гликерія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения09.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874
Отец: Самохинъ Константинъ
Мать: Самохина Агриппина
Михайловка
Бракосочетание
06.02.1894
Муж: Бусаревъ Иосифъ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Ступникова Агафья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Рождение ребёнка
08.10.1901
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1915
Сын: Бусаревъ Георгий
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусарева Марья
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ