Бусарева (Самохина) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Самохина) Гликерія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

09.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874

Отец: Самохинъ Константинъ

Мать: Самохина Агриппина

Михайловка
Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Бусаревъ Иосифъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Ступникова Агафья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1901

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1915

Сын: Бусаревъ Георгий

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусарева Марья

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бусаревъ Иосифъ

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