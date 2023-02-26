Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяния Алексеева

Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Румакина Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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