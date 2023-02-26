Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяния Алексеева
Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Румакина Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Чернов Алексей Тимофеев
Смерть
Неизвестно