Субботина Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Наталья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.

Сын: Торохов Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич

Рождение ребёнка
07.03.1888 ст.

Сын: Торохов Кодрат Яковлевич

Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич

Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.

Сын: Торохов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич

деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торохов Яков Артемиевич

Смерть
Неизвестно
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