Субботина Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич
Рождение ребёнка
07.03.1888 ст.
Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич
Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.
Сын: Торохов Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Торохов Яков Артемиевич
деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно