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Торохов Гавриил Яковлевич

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Место рождения

деревня Русский Тыловай, Увинский район

Дата рождения

22.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892 ст.

Отец: Торохов Яков Артемиевич

Мать: Субботина Наталья Стефановна

деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
27.09.1921

Жена: Торохова Фекла Назаровна

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1924

Дочь: Мокрушина Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Торохова Фекла Назаровна

Русский Тыловай, Увинский район
Смерть
Неизвестно
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