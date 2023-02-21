Торохов Гавриил Яковлевич
Место рождениядеревня Русский Тыловай, Увинский район
Дата рождения22.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1892 ст.
деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
27.09.1921
Жена: Торохова Фекла Назаровна
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1924
Дочь: Мокрушина Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Торохова Фекла Назаровна
Русский Тыловай, Увинский район
Смерть
Неизвестно