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Торохов Яков Артемиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

09.08.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Торохов Артемий Осипович

Мать: Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.

Сын: Торохов Феодор Яковлевич

Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
07.03.1888 ст.

Сын: Торохов Кодрат Яковлевич

Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.

Сын: Торохов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна

деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Наталья Стефановна

Смерть
09.08.1919
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