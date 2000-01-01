Торохов Яков Артемиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смерти09.08.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Торохов Артемий Осипович
Мать: Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
07.03.1888 ст.
Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.
Сын: Торохов Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Субботина Наталья Стефановна
деревня Русский Тыловай, Увинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1919