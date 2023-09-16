Пороховник Дмитрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пороховник Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пороховник Мелания Кононовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пороховник Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Пороховник Мелания Кононовна
Рождение ребёнка
11.08.1843
Рождение ребёнка
26.10.1845
Рождение ребёнка
20.02.1849
Дочь: (Пороховник) Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пороховник Мелания Кононовна
Рождение ребёнка
19.04.1852