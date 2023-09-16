Пороховник Мелания Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пороховник Мелания Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1837 г.р.
1839 г.р.
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1849 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пороховник Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пороховник Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
11.08.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
26.10.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
20.02.1849

Дочь: (Пороховник) Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
19.04.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пороховник Дмитрий Трофимович

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