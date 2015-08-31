Шемуратова (Калинина) Вера Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1929
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1929
Отец: Калинин Яков Матвеевич
Мать: Калинина Ольга
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемуратов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемуратов Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Шемуратов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
31.08.2015
Челябинск Россия