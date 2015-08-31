Шемуратова (Калинина) Вера Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемуратова (Калинина) Вера Калинина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1929

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1929

Отец: Калинин Яков Матвеевич

Мать: Калинина Ольга

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемуратов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемуратов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Шемуратов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемуратов Сергей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
31.08.2015
Челябинск Россия
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