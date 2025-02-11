Шемуратов Сергей Михайлович
мужской, родился 29.12.1924, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.05.1985, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
ОтецШемуратов Михаил Иванович08.11.1902 г.р.
МатьШемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна25.01.1901 г.р.
Супруги
Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина13.12.1929 г.р.
Дети
Шемуратов Виктор СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемуратов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина
Смерть
21.05.1985
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область