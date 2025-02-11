Шемуратов Сергей Михайлович 29.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Шемуратов Сергей Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.12.1924, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.05.1985, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Отец
Шемуратов Михаил Иванович08.11.1902 г.р.
Мать
Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна25.01.1901 г.р.
Супруги
Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина13.12.1929 г.р.
Дети
Шемуратов Виктор СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924

Отец: Шемуратов Михаил Иванович

Мать: Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемуратов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина

Работа или профессия
Неизвестно

Машинист тепловоза

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемуратова (Калинина) Вера Яковлевна Калинина

Смерть
21.05.1985
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

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