Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1901
Дата смерти09.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Рождение ребёнка
29.12.1924
Сын: Шемуратов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович
с. Курвыселки, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шемуратов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шемуратов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
09.03.1989
Кызылорда, Казахстан