Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна

Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна

avatar

Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

09.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Муругов Максим Григорьевич

Мать: Муругова Пелагея Первойкина

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Шемуратов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович

с. Курвыселки, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шемуратов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шемуратов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шемуратов Михаил Иванович

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемуратов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
09.03.1989
Кызылорда, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close