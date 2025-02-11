Шемуратов Петр Михайлович
мужской, родился 1929, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.08.1993, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
ОтецШемуратов Михаил Иванович08.11.1902 г.р.
МатьШемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна25.01.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.08.1993
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область