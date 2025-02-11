Шемуратов Петр Михайлович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Шемуратов Петр Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1929, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.08.1993, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Отец
Шемуратов Михаил Иванович08.11.1902 г.р.
Мать
Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна25.01.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шемуратов Михаил Иванович

Мать: Шемуратова (Мурыгова) Мария Максимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Работа или профессия
Неизвестно

Водитель

Смерть
02.08.1993
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

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