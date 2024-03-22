of Kiev (Рюрикович) Maria Mstislavna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Kiev (Рюрикович) Maria Mstislavna

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Около 1101

Дата смерти

Около 1179

Пол

Женский

Отец

1076 г.р.

Мать

Около 1078 г.р.

Муж

Около 1084 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1101

Отец: Mstislav Владимирович

Мать: Christina

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1116

Муж: Vsevolod Olegovich

Рождение ребёнка
До 1123

Сын: Of Chernigov And Kiev Sviatoslav Vsevolodovich

Отец ребёнка: Vsevolod Olegovich

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Около 1179
Киев, Киевский уезд
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