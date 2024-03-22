of Kiev (Рюрикович) Maria Mstislavna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1101
Дата смертиОколо 1179
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1101
Отец: Mstislav Владимирович
Мать: Christina
Бракосочетание
1116
Муж: Vsevolod Olegovich
Рождение ребёнка
До 1123
Сын: Of Chernigov And Kiev Sviatoslav Vsevolodovich
Отец ребёнка: Vsevolod Olegovich
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Около 1179