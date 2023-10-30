Vsevolod Olegovich
Место рождения
Дата рожденияОколо 1084
Дата смерти01.08.1146
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1084
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1116
Жена: Of Kiev Maria Mstislavna
Рождение ребёнка
До 1123
Сын: Of Chernigov And Kiev Sviatoslav Vsevolodovich
Мать ребёнка: Of Kiev Maria Mstislavna
Чернигов, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.08.1146
Вышгород, Київська область