Vsevolod Olegovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVsevolod Olegovich

Vsevolod Olegovich

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Около 1084

Дата смерти

01.08.1146

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1101 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1084

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1116

Жена: Of Kiev Maria Mstislavna

Рождение ребёнка
До 1123

Сын: Of Chernigov And Kiev Sviatoslav Vsevolodovich

Мать ребёнка: Of Kiev Maria Mstislavna

Чернигов, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.08.1146
Вышгород, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close