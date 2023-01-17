Султанов Артур Хабибрахманович
Место рождения
Дата рождения23.02.1948
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948
Рождение ребёнка
23.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Зам. главы администрации района
Место жительства
Неизвестно
Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2010