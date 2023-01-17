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Султанов Артур Хабибрахманович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.02.1948

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948

Отец: Султанов Хабибрахман Султанович

Мать: Султанова Нура Гибадулловна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Зам. главы администрации района
Место жительства
Неизвестно
Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2010
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