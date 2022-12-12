Султанова (Гафарова) Нура Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения11.02.1916
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916
Отец: Гафаров Гибадулла
Рождение ребёнка
24.10.1937
Сын: Султанов Айрат Хабибрахманович
Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович
Рождение ребёнка
10.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович
Рождение ребёнка
23.02.1948
Сын: Султанов Артур Хабибрахманович
Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович
Рождение ребёнка
12.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2012