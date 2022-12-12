Султанова (Гафарова) Нура Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Гафарова) Нура Гибадулловна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.02.1916

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916

Отец: Гафаров Гибадулла

Мать: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1937

Сын: Султанов Айрат Хабибрахманович

Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович

Рождение ребёнка
23.02.1948

Сын: Султанов Артур Хабибрахманович

Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султанов Хабибрахман Султанович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2012
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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