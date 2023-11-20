Красовская Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1931

Сын: Красовский Леонид Гавриилович

Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красовская Валентина Гаврииловна

Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Гавриил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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