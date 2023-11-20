Красовская Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1931
Сын: Красовский Леонид Гавриилович
Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовская Валентина Гаврииловна
Отец ребёнка: Красовский Гавриил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно