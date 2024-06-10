Красовский Леонид Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931
Рождение ребёнка
08.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно