Красовский Леонид Гавриилович 29.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовский Леонид Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931

Отец: Красовский Гавриил Михайлович

Мать: Красовская Елизавета

Рождение ребёнка
08.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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