Имберх Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИмберх Алексей Алексеевич

Имберх Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Полтава

Дата рождения

03.03.1826

Дата смерти

Около 1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1826

Отец: Имберх Алексей Осипович

Мать: Имберх Анна Андреевна

Полтава
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1870

Сын: Имберх Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
09.12.1852

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Гедике Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
16.07.1855

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
16.07.1856

Сын: Имберх Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
27.12.1857

Сын: Имберх Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
22.05.1859

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Рукина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Францовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имберх Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Францовна

Смерть
Около 1895
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close