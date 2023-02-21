Имберх Алексей Алексеевич
Место рожденияПолтава
Дата рождения03.03.1826
Дата смертиОколо 1895
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1826
Отец: Имберх Алексей Осипович
Мать: Имберх Анна Андреевна
Полтава
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1870
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
09.12.1852
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Гедике Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
16.07.1855
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
16.07.1856
Сын: Имберх Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
27.12.1857
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
22.05.1859
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Рукина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Францовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Имберх Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Францовна
Смерть
Около 1895