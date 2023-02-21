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Гедике (Имберх) Анна Алексеевна
Гедике (Имберх) Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1854
Пол
Женский
Отец
Имберх Алексей Алексеевич
1826 г.р.
Мать
(Imberg) Анна Францовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1854
Отец:
Имберх Алексей Алексеевич
Мать:
Анна Францовна
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