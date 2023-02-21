Гедике (Имберх) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедике (Имберх) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1854

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1854

Отец: Имберх Алексей Алексеевич

Мать: Анна Францовна