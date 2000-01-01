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(Имберх) Елена Алексеевна
(Имберх) Елена Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1855
Пол
Женский
Отец
Имберх Алексей Алексеевич
1826 г.р.
Мать
(Imberg) Анна Францовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1855
Отец:
Имберх Алексей Алексеевич
Мать:
Анна Францовна
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