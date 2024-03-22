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Гурьянов Василий Фадьев

Место рождения

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фадей Гурьевич

Мать: Федосья Мокеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Рождение ребёнка
03.03.1846

Сын: Гурьянов Тит Васильев

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1849

Сын: Гурьянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Соловцово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Елена Ефремовна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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