Гурьянов Василий Фадьев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фадей Гурьевич
Мать: Федосья Мокеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Рождение ребёнка
03.03.1846
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Рождение ребёнка
25.08.1849
Сын: Гурьянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Соловцово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Елена Ефремовна
Смерть
Неизвестно