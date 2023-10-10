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Фадей Гурьевич

Место рождения

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Гурий Кондратьев

Мать: Марина Алексеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспреемник Ефим Спиридонов крестьяне Мамаева
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гурьянов Семён Фадьев

Мать ребёнка: Федосья Мокеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фёдор Фадьев

Мать ребёнка: Федосья Мокеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: Федосья Мокеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гурьянов Василий Фадьев

Мать ребёнка: Федосья Мокеева

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1833
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