Фадей Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Гурий Кондратьев
Мать: Марина Алексеева
воспреемник Ефим Спиридонов крестьяне Мамаева
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Федосья Мокеева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фёдор Фадьев
Мать ребёнка: Федосья Мокеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: Федосья Мокеева
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Федосья Мокеева
Смерть
До 1833